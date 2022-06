Ponente verso il restyling, la dorsale fognaria ormai ultimata

Solo con qualche settimana di ritardo rispetto alla tabella prevista, i lavori per la realizzazione della dorsale fognaria di Ponente sono in dirittura d’arrivo e anche su via Colombo le operazioni si stanno concludendo. In questi giorni é in corso l’asfaltatura provvisoria.

La ditta “Fratelli Massai” di Grosseto è all’opera da settembre 2021 per completare i lavori che la città di Cesenatico aspetta da molti anni.