Week end con la fiera di San Giovanni

E ancora il Salone dell’Auto in Piazza della Libertà, la Fiera antica in via via Zefferino Re, i prodotti tipici in Viale Mazzoni. I Giardini di Serravalle si animano con il Giardino della Magia, i food truck, l’artigianato artistico e la band musicali che sabato 25 vedranno in scena i Cosmo’s Factor (A tribute to creedence clearwater revival), domenica 26 The Caribbean Delights (rockstedy, reggae). A “Cesena in Festa in viale Mazzoni torna anche il Luna park, mentre le vie del centro sono animate dalle sonorità degli artisti buskers.