Cesenatico Cervia, pronto il collegamento diretto

L’annunciato nuovo collegamento tra Cesenatico e Cervia sta per partire. Da venerdì 1° luglio fino a mercoledì 31 agosto le due città saranno ancora più vicine e unite in sinergia con Amr grazie a un nuovo collegamento di trasporto pubblico serale che durerà per l’intero periodo estivo agevolando così i cittadini delle due città e anche i turisti che potranno spostarsi facilmente, in sicurezza e anche in maniera sostenibile. La prima corsa partirà alle 19.34 da Cervia e alle 19.34 da Cesenatico; l’ultima corsa partirà alle 00.33 da Cervia e alle 00.47 da Cesenatico.