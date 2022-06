Gli sfilano dal polso un Patek Philippe da 120mila euro

Esito meno felice per un 56enne riminese scippato del suo Rolex sabato sera in via Bertola. L’uomo stava passeggiando in centro a Rimini quando è stato affiancato da un motorino con in sella due persone che, con grande destrezza, gli hanno sfilato l’orologio dal polso prima di dileguarsi nelle vie del centro storico. Malgrado la denuncia, i malviventi, per il momento, l’hanno fatta franca.