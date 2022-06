Torna la storica rievocazione della pesca alla tratta

Il primo appuntamento è in calendario per giovedì 30 giugno a partire dalle ore 5.30 – 6. La zona è il tratto di spiaggia a cui si accede da via Pian del Carpine.

La “tratta” è un tipo di pesca tradizionale che non si effettua più da decenni (concessa in questa occasione proprio perchè è una rievocazione) ma che possiede un grande fascino sia per i suoi gesti, che assomigliano quasi ad una danza silenziosa, sia perché si svolge sotto gli occhi della gente.