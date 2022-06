La famiglia Duca si “allarga” a Pinarella: ha inaugurato “La Terrazza”

E per chi, invece, predilige una ristorazione più veloce ma non vuole rinunciare all’alta gastronomia, davanti alla spiaggia, c’è anche il nuovo self-service, un angolo gastronomico dove – ad un prezzo abbordabile per tutte le tasche – si possono assaggiare piatti light di grande qualità come l’insalata di hummus, moscardini e avocado, la tartare di branzino marinato e pop-corn e addirittura le ostriche. Il resto è garantito dalla magia della location dove – tra la vista mare, gli arredi glam e le luci soffuse – sembra di essere in un salottino mondano di Montecarlo e non certo sulla spiaggia di Pinarella.