Addio a Bruno Rossi, storico direttore del glorioso Cesenatico Calcio

E’ morto lunedì scorso, ad 83 anni, nella sua casa di Cesenatico, Bruno Rossi, personaggio molto noto in città dove aveva gestito per oltre cinquant’anni l’hotel “Darsena” di viale Verrazzano. Ma, al di là dell’attività da albergatore, il nome di Rossi è legato in particolare alle gloriose vicende del Cesenatico Calcio, quando la squadra cittadina – per la prima volta nella sua storia – con Giancarlo Magrini in panchina disputò il campionato di serie C. Di quella società (che di lì a poco fece esordire anche un certo Alberto Zaccheroni), Bruno era stato direttore sportivo dal 1977 al 1985 prima di lavorare per altri club, come le giovanili dello storico Parma di Calisto Tanzi.