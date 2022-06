Ciclovia del Pisciatello. Lavori per l’ultimo tratto

“La Ciclovia del Pisciatello è un’opera su cui stiamo lavorando con impegno e grande meticolosità e il fatto di poterla aprire passo passo ci sta già dando la misura di quello che diventerà nella sua interezza: un’opera strategica per il turismo, utile per i cittadini e importante per la realizzazione della mobilità sostenibile. Sono felice e orgoglioso che tanti ciclisti, cicloamatori e runner la stiano già utilizzando con costanza. Le operazioni sono in corso nell’ultimo tratto, quello più impegnativo, e preso apriremo anche la parte da Via Canale Bonificazione fino a Via Cantalupo”, il commento del Sindaco Matteo Gozzoli.