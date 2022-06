Siccità, Ridracoli mette in salvo l’estate e il turismo

Attualmente il bacino è all’81,4% di riempimento con 26,8 milioni di metri d’acqua disponibili. Calcolando che, ogni mese in Romagna, utilizziamo circa 5 milioni di metri cubi, significa che almeno fino ad autunno l’approvvigionamento idrico sarà garantito. Servirà però un’oculata politica di risparmio per non drenare tutte le risorse perché, nella settimane più calde di giugno, in appena 12 giorni Ridracoli ha perso 1,9 milioni di metri cubi d’acqua. Insomma, la Romagna ha ancora margini di sicurezza, ma quello che, fino ad oggi, era un “bene garantito”, d’ora in poi andrà gestito con nuove logiche e nuove politiche.