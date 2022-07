Cervia e Cesenatico piangono la scomparsa di Giampietro Lippi

Ma Giampietro Lippi non è stato solo questo. Si è molto impegnato anche per il territorio e la comunità in cui viveva. Ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio di zona di Pisignano e Cannuzzo e anche in quel ruolo si è impegnato con dedizione e passione, per raccogliere i bisogni della sua comunità e trasmetterli all’amministrazione comunale, con l’obiettivo sempre dell’interesse comune e dello sviluppo del territorio.

“La sua perdita è un grande lutto per l’intera città e a nome di tutta l’amministrazione comunale ci stringiamo al dolore della famiglia, alla quale vogliamo assicurare che il ricordo di Giampietro rimarrà sempre con noi”, il commento del sindaco e del presidente del consiglio comunale di Cervia.

“Ha dedicato quasi vent’anni della sua vita – dal 1985 al 2004 – alla direzione del II Circolo di Cesenatico lavorando con generazioni di studenti e personale scolastico. É stato un innovatore che ha lasciato il segno ed è bello ricordare quello che ha fatto per la città anche nel giorno triste della sua scomparsa. Sentite condoglianze alla sua famiglia da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale”. Sono le parole del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.

Domani (sabato 2 luglio) sono fissati i funerali, con partenza dalla camera mortuaria di Cervia alle 15.30.