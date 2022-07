Dall’Ucraina una targa di ringraziamento per Cesenatico

“In un momento difficile – scrive il sindaco Matteo Gozzoli nei suoi social – hanno pensato a questo piccolo grande gesto che ci riempie di orgoglio”.

Sulla targa è stata scolpita la scritta in ucraino “Il Consiglio comunale di Zbarazh esprime la sua sincera gratitudine a Cesenatico per l’assistenza caritatevole fornita in un momento difficile per l’ Ucraina. Insieme siamo forti, insieme vinceremo. Gloria all’ Ucraina!”.