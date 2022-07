Incontri con l’autore e proiezioni. Al via Summer Photo

Il giovedì seguente, 14 luglio, sempre alle 21, sarà invece la volta del reportage a quattro mani dei bolognesi Francesco Rucci, fotoreporter e membro dell’agenzia Contrasto, e Francesco Marinelli, laureato in tecnologie alimentari e fotografo. Il loro lavoro Future Food è un viaggio tra documentazione ed evoluzione del cibo, che vuole rispondere, attraverso le tecnologie alimentari emergenti, a un problema sempre più reale ed imminente: la necessità di “offrire prodotti nutrienti per i consumatori e farlo senza danneggiare le nostre risorse naturali” (FAO, Food and Agriculture organization of the United Nation). Future Food è stato pubblicato su diverse riviste Italiane ed estere (Internazionale, Focus Germania, Nature Londra, Io Donna, Corriere della Sera).

La terza serata, giovedì 21 luglio alle 21, vedrà il ritorno a Savignano sul Rubicone di Alessandra Baldoni, fotografa e docente perugina, in mostra lo scorso anno a SI FEST nella collettiva 241 metri. Alessandra condurrà il pubblico alla scoperta di Tre residenze, un progetto che raccoglie gli esiti di tre importanti esperienze dell’ultimo anno, tre viaggi, tre storie da raccontare: a Savignano sul Rubicone, a Itaca, a Sassello.