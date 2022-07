Rotary club Cesenatico Mare, cambio al vertice

Durante la cena ha avuto luogo lo “scambio del collare” e la spillatura del nuovo presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, il commercialista e revisore dei conti Francesco Giuseppe Gori con studio in Bellaria-Igea Marina.

Le fasi istituzionali della serata sono state intercalate da una partecipazione musicale di grande qualità per la presenza del maestro Karsten Braghittoni al flauto, socio del Rotary Club Cesenatico Mare, e del maestro Alberto Salimbeni alle tastiere. Particolarmente emozionante è stata la loro esecuzione di “Imagine” di John Lennon, brano che, in un contesto globale lacerato dalla guerra e dalla crisi economica e sociale, ricorda che abbiamo bisogno di tornare a immaginare un mondo diverso, un diverso modo di vivere e di rapportarci gli uni con gli altri.

Il nuovo presidente ha evidenziato come le attività che verranno messe in campo, seguiranno proprio la parola “imagine”, in quanto il motto del Rotary International che la presidente internazionale Jennifer Jones ha scelto per il 2022-2023 è “Imagine Rotary”, per coinvolgere ancor più i soci in modo da portare valore inclusivo al territorio e alla società, contribuendo a sostenere con impegno e solidarietà nuovi service e iniziative. Sarà un anno intenso dove il Rotary Club Cesenatico Mare, anche con la collaborazione degli altri Club del Distretto, promuoverà incontri e progetti per costruire, aiutare e portare valore, mettendo a disposizione di tutti le diverse esperienze e competenze dei soci. Francesco Giuseppe Gori in particolare punta a sostenere iniziative per il territorio.