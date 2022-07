Sono di Cesenatico i single più desiderati dall’altra metà del cielo

In Italia, il più noto è Luca Onestini, Mister Italia nel 2013, influencer da 1,3 milioni di follower su Instagram e una laurea in odontoiatria a pieni voti. Sempre a suo agio nei reality, la consacrazione per Luca arriva al Grande Fratello Vip dove riscuote l’unanime apprezzamento del pubblico piazzandosi al secondo posto.

Ma se dall'Italia ci trasferiamo in Spagna, l'Onestini da copertina diventa Gianmarco. Modello (tre anni più giovane del fratello), anche lui studente di giurisprudenza, nel 2019 ha partecipato in Spagna al Grand Hermano ed è stato protagonista di una relazione con la youtuber spagnola Adara Molinero. In terra iberica Gianmarco è soprannominato il "Banderas italiano". Quest'anno, ha partecipato a "La Pupa e il Secchione Show".