Stagista denuncia il parrucchiere, ma per il giudice non c’è reato

Doveva essere un prezioso stage formativo ma, per quell’aspirante parrucchiera, il tirocinio nel salone di Cesenatico si era tramutato in un calvario quotidiano. Tanto che, dopo aver abbandonato anzitempo il lavoro, si era rivolta ad un legale per sporgere denuncia.

Una storia di versioni contrastanti che – dopo 4 anni (i fatti risalgono al 2018) – ha avuto il suo epilogo ieri in tribunale a Forlì con l’assoluzione – perché il fatto non sussiste – per il titolare di un negozio di parrucchieri a Cesenatico.