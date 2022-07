Clima: in regione il centro Onu sulla resilienza delle coste

L’obiettivo è generare soluzioni che possano mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e favorire l’adattamento alle nuove condizioni. L’Università di Bologna sarà chiamata in particolare a coordinare una delle azioni Onu previste, il programma ‘CoastPredict: observing and predicting the global coastal ocean’, pensato per sostenere i Paesi nel raggiungimento dell’obiettivo 14 dell’Agenda ONU 2030 (“Conservare e utilizzare in modo durevole oceani, mari e risorse marine per uno sviluppo sostenibile”). Parteciperanno Arpae Emilia-Romagna, l’Ismar (Istituto di Scienze Marine) del Cnr e il Cmcc (Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici).