Da oggi partono i saldi estivi in Emilia Romagna

Ma attenti a non farsi prendere dall’euforia. Per non farsi ingannare è bene controllare sempre il prezzo originale e la percentuale di sconto, che devono necessariamente essere indicati. Attenzione anche agli sconti oltre il 50%: percentuali così alte si trovano solo nell’alta moda.

Quello dei saldi estivi è il periodo più vantaggioso per fare acquisti e quindi è bene approfittarne. Per uno shopping più consapevole, però, si consiglia di acquistare pochi capi, di buona fattura, invece che tanti a basso costo, che rischieranno di essere indossati una sola volta. In questo modo ci si assicura uno shopping di qualità e si aiuta l’ambiente: tutto riguadagnato.