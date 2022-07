Le star del Rinascimento, Roberto Mercadini sale in cattedra

L’autore, fresco del premio “Libro dell’anno” per Repubblica con “Bomba atomica”, salirà in cattedra per far scoprire al pubblico la vita degli artisti capisaldi del Rinascimento. Il tutto in una cornice ritrovata.

Dopo la scorsa stagione con l’arena spettacoli a capienza ridotta, questa edizione inaugura con un ritorno alle origini che si traduce in circa 700 posti a disposizione del pubblico. Il giorno dell’evento sarà aperta la biglietteria del Teatro all’aperto a partire dalle 19.30.