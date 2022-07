Sono partiti i centri estivi del Comune di Cesenatico

Sono iniziati da venerdì 1° luglio i centri estivi organizzati dal Comune di Cesenatico in collaborazione con la Cooperativa Sociale Millepiedi. Le sezioni dedicate sono tre: Centro Estivo per l’Infanzia, Parco Giochi (per bambini delle scuole primarie) e Centro Estivo Adolescenti (per ragazzi delle scuole medie). I centri estivi si svolgono in Via Litorale Marina 170/B presso il Polo Scolastico di Villamarina.

Complessivamente sono 124 i bambini iscritti per il mese di luglio, mentre la partecipazione scende a 100 nel mese di agosto. è prevista anche assistenza individualizzata per i 22 bambini diversamente abili che si sono iscritti. I tre centri estivi rimarranno aperti tutti i giorni, escluso la domenica, con un orario previsto dalle 8 alle 17 e il servizio di pranzo a cura di cuochi comunali. Per i partecipanti che ne hanno fatto richiesta è garantito il servizio di trasporto.