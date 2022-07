Orari più estesi: riapre oggi il nuovo sportello clienti di Hera

Riapre oggi al pubblico, in via Leonardo Da Vinci, il nuovo sportello clienti Hera che avrà un orario di apertura più ampio rispetto al passato: il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì sarà aperto dalle 8 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17, il martedì dalle 8.30 alle 13.30, per 37 ore settimanali contro le 27 di prima, quindi ben 10 ore in più.