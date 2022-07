Owens in concerto a Cesenatico

Jimmy Owens è trombettista, compositore ed insegnante, capace di vorticose improvvisazioni, con un fraseggio limpido ed un suono caldo, le cui radici blues e hard bop s’intessono coi pentagrammi dell’innovazione. Down Beat ne riconobbe il talento fin da giovane, quando iniziò a suonare con Lionel Hampton, Charles Mingus, Duke Ellington, Gerry Mulligan, Max Roach, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Count Basie, la Thad Jones/Mel Lewis orchestra, cui seguirono concerti e incisioni con Ron Carter, George Benson e Herbie Hancock, fra i tanti. Jimmy Owens Plus è il gruppo di cui è leader fin dal 1970. In Italia fu per la prima volta al “Festival del jazz” di Bologna nel 1973, dove si esibì con The young giants of jazz. Dagli anni ‘80 ebbe una lunga collaborazione con Giulio Capiozzo, con tour in Italia, Europa, America, nei Caraibi e varie incisioni. Oltre che al palcoscenico Owens si è dedicato con passione all’insegnamento. Per lungo tempo, inoltre, è stato attivista dei Jazz musicians ed uno dei fondatori del Collective Black Artists Inc. (CBA), nonché direttore della Jazz Foundation of America, associazione che assiste i musicisti jazz dal punto di vista finanziario e medico. Il suo itinerario discografico è ricco di oltre 150 titoli, sia come sideman che come leader.