Pesca, caro carburante. La Regione interviene

“La Regione Emilia-Romagna con il prossimo assestamento di bilancio di fine luglio stanzierà risorse pari a 1,5 milioni di euro per indennizzare i pescatori colpiti dai rincari del carburante. Tuttavia è fondamentale che anche il Governo continui a fare la propria parte. Da un lato erogando in tempi rapidi alle imprese della pesca le risorse nazionali di 20 milioni di euro, a ciò destinate nel mese di marzo e messe a disposizione nelle scorse settimane e, dall’altro lato, è necessario che il Governo si impegni a stanziare risorse per estendere il credito d’imposta anche al terzo trimestre del 2022. Questa misura rappresenterebbe un’importante boccata d’ossigeno per un settore trainante dell’economia regionale e oggi in grande difficoltà”.