Un ristorante, tre cucine: succede solo a Cà Nostra

Un ristorante, tre cucine. A Cesenatico succede solo al ristorante Cà Nostra, dove la proprietaria e chef Katia Fabbretti ha studiato i menù nei minimi dettagli.

Tanti anni nel settore della ristorazione, ma non solo: “Sono laureata in Scienza della nutrizione umana e tecnologia alimentare e sono molto attenta agli abbinamenti delle pietanze e a rendere più digeribili i cibi – spiega Katia – Proprio per questo ho pensato al Jeans Food, un menù che insegna al cliente come mangiare bene. Ad esempio le cozze non le cuciniamo in padella, come spesso avviene, ma le prepariamo al vapore, in questo modo il sapore rimane inalterato, quindi le condiamo con un filo d’olio. E ancora il pesce del nostro fritto misto, prima viene passato al vapore, poi impanato caldo e fritto. Si tratta di tecniche di preparazione mirate per mangiare bene e gustare il vero gusto dei cibi”.

Sono quattro i menù Jeans Food e sono tutti studiati per una dieta completa ed equilibrata.