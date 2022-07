Il caldo africano non dà tregua: oggi giornata da bollino rosso

Il caldo africano non dà tregua. Anche oggi tutta l’Emilia-Romagna sarà interessata da un’ondata di calore con temperature che in alcune province potrebbero salire sino a 36 gradi (fonte www.arpae.it). Già ieri, nell’Emilia, erano scattati gli allarmi rossi per possibili disagi per i cittadini della città e dei comuni limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore e San Lazzaro di Savena.

Oggi l’ondata si accentuerà estendendosi anche ai comuni della pianura.

In molte zone della regione le Aziende Usl hanno già allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell’assistenza domiciliare dell’area metropolitana.