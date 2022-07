Lunedì Culturali della Parrocchia San Giacomo Ap. in Cesenatico – “Testimoni di speranza” – con il contributo di RomagnaBanca

Come da tradizione, per il 26° anno consecutivo, la Parrocchia di San Giacomo Apostolo in Cesenatico organizza una serie di incontri culturali che quest’anno portano come titolo “Testimoni di speranza”. Gli incontri sono realizzati grazie al contributo di RomagnaBanca che da sempre sostiene questa storica ed apprezzata iniziativa. Nel corso delle edizioni precedenti vi hanno preso parte, in qualità di relatori, diversi personaggi di rilievo del mondo della cultura e con grande partecipazione di pubblico.