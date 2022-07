Un migliaio di sanitari infettati dal Covid in Emilia-Romagna

Per il resto Donini chiarisce che l’aumento dei ricoveri è soprattutto una questione di numeri. “E’ chiaro che oggi gli ospedalizzati sono molti meno in percentuale rispetto a tutte le ondate precedenti, ma a fronte di numeri sempre più elevati sono sempre di più coloro che necessitano di cure ospedaliere. Per la verità – aggiunge l’assessore – la gran parte sono in ospedale con il Covid e non per sintomatologia da Covid, ma il dato preoccupante è la quantità, non la qualità clinica dei pazienti”. Ad esempio in terapia intensiva, evidenzia ancora l’assessore regionale, il dato “è sempre molto basso”.