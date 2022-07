Domani inaugura la mostra delle opere inedite di Dario Fo

Il libro contiene scatti fotografici stampati su carte di pregio, che hanno permesso una riproduzione fedele delle opere che Dario Fo regalò, negli anni, al padre di Fabio, Primo Grassi, ed ora esposte alla Galleria Leonardo.

La mostra segue il percorso contenuto nel libro scritto da Fabio Grassi ed espone le opere pittoriche che il Premio Nobel per la Letteratura 1997 realizzò a Casa Grassi, dove fu ospite per diversi anni, prima di andare in scena con un nuovo spettacolo.

Le opere accompagnano il visitatore alla scoperta di trame teatrali, racconti di lotte operaie, bombe e stragi di stato, difesa dei deboli e degli oppressi, opere rossiniane, il Cile di Salvador Allende e di Victor Jara, la morte “accidentale” di Pinelli e tanto altro.

Oltre ai quadri, anche teche contenenti due opere particolari che Fo dipinse a Casa Grassi, due “teglie” di terracotta che raffigurano “La vera storia di Ravenna” e una Donna etrusca.

Completano il percorso il primo programma di Mistero Buffo acquerellato in copertina da Fo, i francobolli emessi dalla Zecca svedese per onorare il Premio Nobel conferito a Fo, uno striscione risalente a oltre 40 anni fa dipinto dal Maestro in occasione di un dibattito al Palazzo del Turismo di Cesenatico, mentre un monitor mostrerà filmati e immagini appartenenti ai contenuti multimediali inseriti nel libro.