Pd sull’accordo Ex Nuit: “Una nuova opportunità per Cesenatico”

“L’auspicata realizzazione dell’albergo, come era previsto nella prima versione dell’accordo di programma e del quale rappresentava anche una parte qualificante, non è più purtroppo un tema all’ordine del giorno in quanto già il primo soggetto attuatore ne aveva dichiarato la insostenibilità economica e la irrealizzabilità finanziaria – continua Drudi – Il Partito Democratico esprime grande soddisfazione per l’inizio di questo percorso perché ci lascia intravedere una soluzione ad un grande problema che si era venuto a creare nel cuore turistico di Cesenatico, se questo percorso avrà un esito positivo, l’esito positivo che ci auspichiamo, la città di Cesenatico avrà a disposizione due importanti aree strategiche da destinare all’uso pubblico e a quel punto si potrà aprire un confronto aperto a tutta la cittadinanza per riempire di contenuti e di servizi quelle aree”.

“Riguardo al dibattito avvenuto in consiglio comunale ci rammarica molto l’occasione perduta dai gruppi di opposizione che hanno fatto prevalere il pregiudizio rispetto al buon senso, decidendo di esprimere voto contrario rispetto all’inizio di questo percorso, adducendo addirittura che sarebbe stato meglio lasciare ai privati una porzione significativa dell’area Ex Nuit piuttosto che acquisirla tutta come l’accordo prevede – conclude Valentina Moltalti – Aggiungiamo anche che, se l’amministrazione avesse voluto concedere una porzione dell’area in questione agli interlocutori vari che si sono susseguiti in questi anni, probabilmente la cosa si sarebbe risolta in tempi più brevi, ma con minor vantaggio per la collettività. La politica non andrebbe fatta con i sentimenti e ancor meno con i risentimenti, evidentemente l’opposizione usa altri metodi per fare politica”.