Ristoranti sul porto con pochi tavolini. Zarrelli: “Scelta incomprensibile”

L’estate entra nel vivo e, con l’aumento dei turisti, tornano tra gli operatori del porto canale i malumori per il mancato rinnovo delle concessioni XL. Oltre al rincaro delle materie prime e ai costi esorbitanti dell’energia, infatti, baristi e ristoratori di Cesenatico devono fare i conti con la più bassa ricettività dei locali, visto che la decisione del Comune ha, di fatto, proibito la collocazione dei tavolini a ridosso delle mure degli edifici: “Mi sembra una scelta totalmente illogica – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia Emilio Zarrelli – che penalizza ingiustamente il lavoro di tanti imprenditori. Vietare i tavolini sul porto canale (lato mura) adducendo singolari questioni di sicurezza è assolutamente incomprensibile visto che, per decenni, ambulanze e mezzi di soccorso sono sempre transitati dal porto canale. Non si capisce per quale ragione se, fino alla scorsa legislatura, i tavolini erano consentiti, oggi si è deciso di vietarli. Eppure gli spazi del porto, sul piano urbanistico ed architettonico, sono sempre li stessi. Per altro la decisione è stata comunicata a ridosso dell’estate e, come al solito, senza una doverosa concertazione tra le parti. E i danni sono ingenti. Perché un ristorante con 30 posti in meno durante l’estate subisce una pesante decurtazione dei fatturati. Dopo due stagioni turistiche segnate dal Covid, da coprifuoco e distanze sociali, dopo l’aumento dei costi delle materie prime e delle bollette, credo il mondo della ristorazione non meritasse questo ulteriore dispetto”.