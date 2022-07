Tirocini extra-curriculari e lavoro in azienda

I tirocini possono avere caratteristiche diverse a seconda delle diverse condizioni del tirocinante:

condizioni di svantaggio (soggetti destinatari di tirocini inclusivi; iscritti L68/99;

svantaggiati ai sensi della L381/91; richiedenti asilo; vittime di tratta o di violenza). Se esiste una di queste condizioni di svantaggio, questo concorrerà a gestire diversamente i limiti di durata del tirocinio

condizione occupazionale (sospeso – disoccupato percettore di trattamenti di sostengo al reddito ). Se il tirocinante è percettore, questo concorrerà a gestire diversamente i limiti minimi di indennità previsti

Quanto può essere la durata di un tirocinio?

Durata Massima:

6 mesi

12 mesi: se il beneficiario è: persona svantaggiata ai sensi della legge n. 381 del 1991;

24 mesi: persona con disabilità l.68” e se il tirocinio è di tipo “inclusione sociale”

Durata Minima:

2 mesi oppure 1 mese in caso di attività stagionale

Tutti i datori di lavoro possono attivare tirocini ?

Per poter attivare un tirocinio un datore di lavoro non deve:

fruire di ammortizzatori sociali per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa,

non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali;

aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti, eccetto quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali.

Inoltre il soggetto che ospita un tirocinante non può utilizzarlo per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio; è vietato adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante, sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero; operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività.

Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale.

E’ altresì’ vietato realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (ma può prolungarlo fino alla durata massima prevista dalla legge).

Inoltre, deve: