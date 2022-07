Cuccagna dell’Adriatico, vince Casal Borsetti

Oltre a Cesenatico e Casal Borsetti erano in gara anche Savignano, San Mauro, Gatteo, Cervia e Marina di Ravenna. Quella che si è appena conclusa è stata la 29esima edizione della Cuccagna dell’Adriatico. L’ultima si era disputata in epoca pre Covid: nel 2019. In quell’occasione il vincitore fu Matteo Bisacchi di Sala per la squadra di Cesenatico.