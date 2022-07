Il Po in secca mette in ginocchio l’agricoltura regionale

Coldiretti, nei giorni scorsi, ha lanciato l’allarme: “La siccità, con il mare che entra nel Po facendo avanzare nelle aree interne il cuneo salino, minaccia il 30% dell’agroalimentare made in Italy prodotto nel bacino della Pianura Padana e la metà dell’allevamento”. Ad oggi si stima quasi il dimezzamento del raccolto di mais e foraggi per allevamenti ed un -30% per frumento duro per la pasta nelle regioni del sud, un calo di oltre un quinto delle produzioni di frumento tenero, un terzo in meno della produzione di riso ed un -15% per frutta “bruciata” da temperature ormai stabilmente tra i 35° ed i 40°. Soffre anche il settore dei mitili: un quinto di cozze e vongole rischiano la morte per mancanza di ricambio idrico nel Delta del Po.