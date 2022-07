Covid, l’Emilia Romagna pronta a vaccinare gli over 60 con la quarta dose

Tra oggi e domani, una volta recepite le nuove linee guida del ministero, adotterà la circolare con le istruzioni alle aziende sanitarie per somministrare la seconda dose booster a tutti gli over 60, e non solo agli over 80, agli immunodepressi over 12 e ai 60-79enni fragili. Quarta dose che, nella nostra regione, non ha avuto un grande successo. Ma, sull’onda degli effetti di questa quinta ondata, è probabile che, nei prossimi giorni, i trend possano sensibilmente migliorare.