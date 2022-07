Dal Ministero della Cultura in arrivo 8.000 euro per la Biblioteca

L’intervento ha consentito di migliorare l’utilizzo della biblioteca da parte degli utenti spostando al piano terra della sala d’ingresso la sezione molto frequentata della narrativa, mentre nel soppalco è stata creata una nuova zona per la lettura quotidiani e riviste, e lo “scaffale aperto” per la sezione delle guide turistiche, film in DVD, libri in grandi caratteri e in lingua originale.