Disdette e personale in quarantena, effetto Covid sul turismo

In tanti hotel di Cesenatico è tornata la mascherina negli spazi comuni così come i prodotti igienizzanti in ogni angolo.

La situazione non è ancora da allarme rosso per tre ragioni: la prima è che il nostro modello di turismo è proiettato verso gli spazi aperti e dunque la spiaggia resta sempre il luogo più sicuro contro il virus. La seconda è che i flussi di turisti quest’anno sono particolarmente elevati, anche meglio – dicono i dati – dell’estate del 2019, l’ultima pre-Covid. La terza è che Omicron 5, per quanto contagiosa, sembra meno virulenta di altre varianti e, per la maggior parte dei pazienti, tutto si risolve con un po’ di tosse e qualche linea di febbre.