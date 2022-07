Area ex Nuit: fronte comune tra destra (Buda) e sinistra (Panzavolta)

E anche Roberto Buda continua sulla linea: “Anche la legge regionale afferma che costruire hotel sul nostro territorio è un incentivo per la nostra economia turistica, ma questa amministrazione ha deciso di intraprendere una strada opposta”.

Sono tre gli aspetti che Buda sottolinea: un accordo gettato all’aria; la questione del PUG e il ricorso al Tar del curatore fallimentare di Fincarducci; la nuova destinazione d’uso dell’area ex Nuit. “Ci sono voluti 6 anni affinché l’amministrazione partorisse un percorso che poteva essere già intrapreso nel 2016. Il 19 maggio 2016 infatti, durante l’ultimo collegio di vigilanza sull’accordo ex Nuit, presieduto dal sindaco Buda, si decise di procedere alla sua revisione insieme ai privati. Fincarducci, a fronte del riconoscimento dei diritti edificatori sulle tre colonie, avrebbe ceduto al Comune l’area ex Nuit ad eccezione di una porzione pari a 4000 m² (circa il 30%) destinata ad attività turistico alberghiera. L’amministrazione Gozzoli all’inizio del suo primo mandato si è quindi trovata sul tavolo un accordo già preparato dall’ex amministrazione che avrebbe anticipato il fallimento di Fincarducci ed avrebbe portato subito nella disponibilità del Comune quell’area strategica per lo sviluppo turistico della nostra città. Oggi invece, con un colpevole ritardo, si concede un’enorme quantità di metri quadrati di residenziale ad un privato a fronte di un’area in cui non si sa neppure cosa si potrà fare”.

Poi c’è la questione del Tar: “Per capire meglio quello che è avvenuto dopo il fallimento Fincarducci di fine 2017 abbiamo anche chiesto di poter visionare il ricorso al Tar che il curatore fallimentare nominato dal tribunale ha fatto contro il PUG dell’amministrazione Gozzoli. Nel ricorso vi sono affermazioni molto gravi in un passaggio addirittura si dice che l’amministrazione ha messo in atto veri e propri atti di turbativa e sabotaggio delle trattative in corso”.

Infine il cambio di destinazione d’uso dell’area ex Nuit: “Nel nuovo PUG, elaborato da questa maggioranza, l’area è etichettata come ‘agricoltura urbana’, previsione urbanistica per le quali la legge regionale prevede la destinazione a dotazioni ambientali. Questo tipo di destinazione è stata data anche all’area che era stata destinata alle terme. In un’area fronte mare questa destinazione svaluta tantissimo il suo valore e ne riduce anche il valore strategico”.

Ma c’è dell’altro: “Nell’atto votato in consiglio comunale si dice che il privato aggiudicatario dovrà impegnarsi a convincere il curatore a ritirare il ricorso al TAR fatto contro il PUG. Questa amministrazione è garantista con gli altri (Grand Hotel da Vinci, ndr.), ma quando riguarda le proprie controversie legali ha paura del giudizio del Tribunale – continua Buda – Nutriamo infine seri dubbi sulla correttezza della procedura seguita. E’ stata fatta una gara a cui hanno partecipato diversi soggetti sapendo che il contenuto della gara era l’accordo in essere. Ora, prima della firma definitiva, il privato aggiudicatario chiede all’amministrazione l’impegno a modificare l’accordo. Il privato infatti non firmerebbe mai al rogito di luglio relativo all’asta fallimentare se non avesse la certezza che l’accordo verrà cambiato. Ci sembra una procedura poco corretta nei confronti di tutti gli altri partecipanti, ma soprattutto nei confronti di quelli che non hanno partecipato perché ritenevano l’accordo poco vantaggioso”.