Quarta dose, solo in mille si prenotano la prima giornata

La quarta dose non entusiasma i cesenati. Sono stati poco meno di un migliaio infatti i cittadini del nostro territorio che si sono prenotati ieri per farsi somministrare la nuova dose di vaccino anti-Covid, dopo che questa possibilità è stata estesa: non più solo ai fragili e agli ultra-ottantenni ma a tutti gli over 60 anni, purché non abbiano ricevuto una dose o non siano rimaste contagiate meno di 120 giorni prima. In Romagna, alle ore 18 di ieri, erano 4.994 le persone che avevano preso appuntamento e 901 di queste – come detto – risiedono nel Cesenate.