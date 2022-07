Turismo, gennaio maggio Cesenatico col segno più

In attesa dei primi dati riguardanti la stagione estiva ecco i primi dati provvisori riferite a gennaio-maggio 2022, relative al movimento turistico. Sono rese note dalla Regione Emilia-Romagna e rilevano decisi incrementi annui, sia degli arrivi, sia delle presenze, in provincia di Forlì-Cesena. Aumenti che, tuttavia, non riescono a compensare la perdita rispetto all’anno 2019 (pre-covid). In forte ripresa sia il turismo nazionale sia, soprattutto, quello estero. Risultati positivi per tutti i mesi del periodo considerato, con aprile che fa segnare le migliori performance.