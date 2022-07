Imu sulle piattaforme 2016-2019: la Commissione respinge il ricorso di ENI

“Quella dell’Imu sulle piattaforme e dell’Impi è una partita lunga e complessa che stiamo portando avanti con cautela e attenzione che credo rappresentino il modo migliore per approcciarsi a questo tipo di contenziosi. Quella di oggi è un’ottima notizia che speriamo venga confermata negli eventuali prossimi gradi di giudizio. Sarebbe importante poter contare su una somma del genere per il futuro. Ci tengo a ringraziare sempre il Ragioniere Capo Riccardo Spadarelli, gli uffici e i nostri legali per il grande impegno profuso”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“E’ una sentenza molto importante che conferma in maniera piena l’operato dell’Ente e che per la prima volta ci vede vittoriosi anche in primo grado. Il poter definire e chiudere in maniera completa questa vicenda porterebbe risorse vitali alle casse comunali. Attendiamo le prossime mosse di Eni, sperando che giunga a più miti consigli. Sottolineo da ultimo il puntuale lavoro degli uffici e del Rag. Spadarelli che con questa sentenza si toglie una bella soddisfazione”, conclude l’assessore Jacopo Agostini.