La curva pandemica si abbassa: si torna sotto i 500 casi giornalieri

E’ ancora presto per dire che il “peggio è passato”, però – da due giorni – la curva pandemica si sta abbassando e, dopo i dati allarmanti registrati mercoledì e giovedì (sfondato il muro dei 500 contagi giornalieri nell’area del cesenate), da un paio di giorni il numero di casi è regredito (425 nuovi positivi ieri, 473 il giorno prima). Ancora non abbastanza per dire che il “picco” è ormai alle spalle ma, in ogni caso – dopo la grande paura – uno spiraglio di ottimismo oggi c’è.