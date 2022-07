Al Museo della Marineria si parla di “Speranza in tempo di pandemia”

Terzo appuntamento a Cesenatico della rassegna “Lunedì Culturali” 2022, organizzata dalla parrocchia di San Giacomo apostolo con il patrocinio del Comune di Cesenatico.

Protagonista dell’appuntamento di questa sera (ore 21) sarà Frate Alessandro Cavicchia, custode di Terra Santa che – nel cortile del Museo della Marineria, in via Armellini lungo la sponda di ponente sul porto canale – parlerà de “La speranza in tempo di pandemia (e non solo)”.