Dopo 76 anni Cesenatico ricorda il tragico naufragio della “Consolata”

Giovedì 21 luglio, invece, sarà in programma la manifestazione ufficiale, aperta a tutti, che si terrà a Cesenatico. Per chi vorrà partecipare il ritrovo è previsto alle ore 10.30 davanti alla sede del Comune di Cesenatico. Seguirà l’uscita in mare con alcune delle barche storiche del Museo della Marineria per raggiungere il luogo dove la barca Consolata naufragò e gettare in acqua una corona di fiori.

Interverranno autorità del Comune di Cesenatico e del Comune di Forlì e gli amministratori della Cooperativa Casa del Pescatore.