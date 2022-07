“Nessuna mucillagine a Cesenatico”

“Le condizioni ideali per la proliferazione di questo microrganismo sono: alte temperature dell’acqua (25-27 °C) mare calmo, cielo sereno. Quando il fenomeno è in atto, la colorazione dell’acqua assume tonalità che vanno dal rosso al marrone. Spesso il fenomeno si manifesta a giorni alterni. Può capitare che al mattino l’acqua risulti limpida o appena velata dalla classica torbidità; poi, verso mezzogiorno, la torbidità aumenta e l’acqua comincia a colorarsi. Sovente, quando il fenomeno riguarda la fascia costiera, si forma una striscia colorata larga qualche decina di metri ed estesa per centinaia di metri, permane fino al tardo pomeriggio/sera e può spostarsi in funzione dei venti e delle correnti. Basta una mareggiata a disperdere la biomassa microalgale e il fenomeno scompare temporaneamente. Non sono mai stati rilevati problemi di tossicità di questa microalga nei confronti dell’uomo e della fauna marina. Arpae sta svolgendo ulteriori indagini in laboratorio per definire le caratteristiche delle acque campionate.

probabilmente la presenza è dovuta alla carenza di pioggia che produce un innalzamento delle temperature dell’acqua. Un fattore che favorisce la proliferazione di alghe.