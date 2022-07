Parte l’attività del Posto di polizia a Cesenatico

Denunce.

I controlli svolti dalla Polizia di Stato a Cesenatico nei primi giorni di questa settimana hanno permesso di procedere alla denuncia di due soggetti, di 40 anni, un italiano di Cesenatico e un cittadino albanese da poco arrivato in Italia, per detenzione ai fini di spaccio in concorso di oltre 40 grammi di cocaina che tenevano nascosti all’interno di un piccolo alloggio nel centro di Cesenatico.

In particolare, gli agenti hanno individuato l’alloggio dei due uomini dove era stato segnalato uno strano andirivieni di giovani. Nel tardo pomeriggio di martedì 12 luglio i poliziotti sono quindi intervenuti quando hanno notato un soggetto, poi risultato essere un cittadino albanese da poco arrivato in Italia, che con fare sospetto usciva dal locale posto sotto osservazione. Lo stesso, capito che chi lo seguiva poteva essere della polizia, prima ha tentato di darsi alla fuga e poi, una volta fermato, ha cercato di divincolarsi e di gettare a terra alcune palline, poi risultate essere di cocaina, che nascondeva all’interno del suo marsupio.

Il tentativo è fallito, anche se il suo comportamento gli è valsa una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Quindi gli agenti sono entrati all’interno del monolocale trovando tra le altre cose varia sostanza polverosa che una volta analizzata è risultata essere in parte cocaina e in parte sostanza da taglio.

In totale, gli agenti hanno quindi sequestrato oltre 40 grammi di cocaina e oltre un etto di sostanza da taglio, nonché tre bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane italiano, che ha in uso il monolocale è stato denunciato per gli stessi reati contestati al cittadino albanese, poiché a conoscenza dell’attività posta in essere dall’albanese all’interno del citato monolocale a cui accedeva con tanto di chiavi.