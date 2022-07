Peter Finken e il suo amore per Cesenatico che dura dal 1957

Perché l’amore di Peter per Cesenatico non ha confini e la sua passione per il Museo della Marineria ha dato vita a un vero e proprio capolavoro: in quasi 8 anni di lavoro ha costruito un modellino perfetto del Trabaccolo, la sua barca storica preferita ammirata in tanti anni di villeggiatura. La collaborazione con il Museo è stata massima e così Peter ha potuto contare sulle misure originali del progetto e si è messo all’opera con legno, metallo, corda e tutto il necessario realizzando per la sua creazione anche un libro fotografico dedicato.