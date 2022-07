Controlli della Polizia: nel mirino liti e zone residenziali

10 sono state le pattuglie messe in campo dalla Polizia, con 20 uomini in divisa, per garantire visibilità; poco meno le pattuglie in borghese, con auto civetta con il compito di monitorare anche le zone residenziali.

Sono stati effettuati posti di controllo e interventi che hanno permesso di identificare oltre 130 persone di cui 17 stranieri; tra questi sono stati rintracciati anche alcuni soggetti a carico dei quali gravavano note di rintraccio, anche dall’estero, con richiesta di esatta identificazione e aggiornamento delle residenze per i successivi provvedimenti che dovranno adottare le competenti autorità.

Il lavoro degli agenti ha consentito di controllare anche 85 veicoli con i relativi occupanti.