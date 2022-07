Istigazione alla pedofilia. Dai social alla denuncia

Il giovane, impiegato in lavori stagionali nel settore del turismo balneare, ha ammesso di aver alimentato la sua attività sui social per mero divertimento, convinto di farla franca, come più volte aveva dichiarato rispondendo ai commenti di biasimo degli utenti della rete.

Come spesso accade tra i giovani, anche in questo caso è emersa una scarsa consapevolezza di un corretto uso dei social network e delle possibili conseguenze giuridiche delle condotte commesse in rete.

Il portale del Commissariato di P.S. online si riconferma un punto di riferimento importante per i cittadini che cercano informazioni, consigli, suggerimenti, oppure che, come in questo caso, scelgono di presentare denunce o segnalazioni.