Spot tv, web, bandi e sport, il turismo è pronto a estati da record

Una campagna sulle reti Mediaset che ha portato la Riviera Romagnola una meta di primo livello in visibilità e in click. Color Holiday di Gianluca Scialfa e Club Family Hotel di Andrea Falzaresi hanno investito per la prima volta una somma considerevole del budget promozionale in una campagna sulle reti Mediaset.

Per il Club Family Hotel sono stati effettuati 162 passaggi con spot e brand video, dall’ultima settimana di aprile fino alla terza settimana di maggio, nella trasmissione di informazione “Prima Pagina”, che va in onda in simulcast su Canale 5 e TGcom24, nelle trasmissioni “Forum” e “Uomini & Donne” di Maria De Filippi.

Per Color Holiday sono stati effettuati 174 passaggi con spot distribuiti in tre settimane, dal 24 aprile al 14 maggio, nelle trasmissioni di informazione che vanno in onda su Canale 5 e TGcom24.

“L’investimento – ha spiegato Gianluca Scialfa, fondatore della catena Color Holiday – è stato fatto per dare maggiore notorietà al brand, ma anche per valorizzare la destinazione Romagna, differenziandoci così da altre Regioni e altre destinazioni. Le prenotazioni sono sensibilmente aumentate in concomitanza con gli spot televisivi e a fine maggio abbiamo riscontrato la copertura di occupazione delle camere che si assestava attorno al 75%, mentre nel 2019, quindi prima dell’emergenza sanitaria, nello stesso periodo avevamo un’occupazione del 55%”.

Questi risultati sono il frutto di una campagna televisiva importante e senza precedenti, ma anche di un eccezionale investimento sulle campagne on line, come sottolinea lo stesso imprenditore a capo della catena: “I 20 punti in percentuale in più rispetto a tre anni fa, li possiamo equamente distribuite fra un 10 per cento legato alla campagna televisiva e un 10 per cento dalla promozione e dal collocamento sul web”, conclude Scialfa.

Il brand è cresciuto e le prenotazioni sono sensibilmente aumentate anche Club Family Hotel. “L’operazione con Mediaset ha avuto l’effetto di un acceleratore, tant’è che a fine maggio la copertura di occupazione delle camere era dell’80%, mentre negli anni precedenti prima della pandemia, in questo periodo era del 70% – spiega Andrea Falzaresi, fondatore del Club Family Hotel – La punta quest’anno è stata toccata da Club Family Hotel Riccione, che a fine maggio aveva già il 97% dei posti letto prenotati. Allo stato attuale tutte le dodici strutture della catena sono occupate al 100%.

Questi risultati sono il frutto di una campagna televisiva importante e senza precedenti per un imprenditore, ma anche di un’operazione promozionale importante sui cartacei, con una campagna sul Resto del Carlino nelle edizioni di Bologna, Modena e Reggio Emilia, con 14 uscite; e in Lombardia con 4 uscite sulle pagine del Giorno a Milano. Queste uscite sono state precedute da un’operazione con Repubblica e il Corriere della Sera, con la distribuzione di 250.000 depliant negli inserti del Venerdì di Repubblica e Io Donna. Ha completato il progetto del piano promozionale, una campagna sul web centrata su Google e Facebook e una sempre sul web per il posizionamento.