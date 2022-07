Cesenatico Noir compie cinque anni e festeggia il ritorno nelle piazze

Oltre all’appuntamento serale, previsti anche gli incontri all’ora dell’aperitivo, che si terranno nella splendida terrazza del Grand Hotel di Cesenatico, affacciata sul mare e all’ombra del grattacielo.

Sul palco di CesenaticoNoir sfileranno gli autori e i protagonisti più importanti del panorama noir.

Ci sarà Patrick Manoukian, in arte Ian Manook, editore, scrittore e giornalista francese di origini armene, maestro dei romanzi di avventura e mistero, nonché autore di una trilogia poliziesca, ambientata nei vasti deserti della Mongolia, con cui ha raggiunto il successo internazionale.

E poi Jacopo de Michelis, traduttore, editore e scrittore, che presenterà il suo fortunato romanzo d’esordio, un noir che è già diventato un caso letterario a livello nazionale.

Due i giornalisti- scrittori, che hanno firmato noir di successo, ottenendo diversi riconoscimenti Brunella Schisa di Repubblica e Fabrizio Roncone del Corriere della Sera.

Tra le scrittrici presenti al festival, Cristina Cassar Scalia, voce della Sicilia in giallo, Simona Vinci, già vincitrice del premio Campiello, Barbara Baraldi, Paola Barbato e Piera Carlomagno.

Oscar Di Monopoli e Francois Morlupi chiudono la lista degli scrittori italiani in programma.

Non mancheranno anche per questa quinta edizione Grazia Verasani, Carlo Lucarelli e Luca Crovi i quali, oltre a presentare i loro romanzi, si alterneranno, assieme a Stefano Tura, nella conduzione degli incontri.