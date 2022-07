“Contadine si diventa”, quando le donne scelgono la terra

Nel libro si raccontano le storie di donne che hanno lasciato un lavoro sicuro di ufficio per potersi dedicare alla vita dei campi. E non sempre senza rimpianti. «Di certo – sottolinea Castellani – c’è stata molta illusione dalla politica agricola comunitaria. Nel 2014 la Pac prometteva di aiutare i giovani che volevano entrare in agricoltura, ma alla resa dei conti non è stato così. Ha favorito solo chi aveva già il terreno, ma per chi partiva totalmente da zero non vi erano possibilità. Se si vuole un ritorno alla campagna, alla salvaguardia dei territori specialmente quelli più disagiati di collina e montagna, servono facilitazioni reali, non teoriche».